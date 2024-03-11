Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия обвинила ФРГ и ЕС в подрыве идеи правового государства

Грузия раскритиковала ФРГ и ЕС за прием обвиняемого на родине Адеишвили

close
100%
Sputnik/РИА «Новости»

Грузинское правительство раскритиковало ЕС и Германию за примем в составе украинской делегации экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который обвиняется на своей родине по уголовным делам, в частности, за незаконную конфискацию винного завода, захват телекомпании «Иберия» и похищении грузинского политического деятеля Кобы Давиташвили. Об этом сообщается на сайте кабмина Грузии.

«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, в Грузии Адеишвили считается «одним из создателей репрессивного режима, который на протяжении многих лет попирал принципы демократии и верховенства закона».

В этой связи кабмин Грузии подчеркнул, что прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и ФРГ «подрывает представление о приверженности европейской бюрократии идее правового государства».

До этого Тбилиси потребовал от Киева передачи официальных лиц, которые занимают высокопоставленные посты на Украине и при этом обвиняются в Грузии в совершении преступлений.

Ранее Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами