Грузия обвинила ФРГ и ЕС в подрыве идеи правового государства

Грузинское правительство раскритиковало ЕС и Германию за примем в составе украинской делегации экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который обвиняется на своей родине по уголовным делам, в частности, за незаконную конфискацию винного завода, захват телекомпании «Иберия» и похищении грузинского политического деятеля Кобы Давиташвили. Об этом сообщается на сайте кабмина Грузии.

«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, в Грузии Адеишвили считается «одним из создателей репрессивного режима, который на протяжении многих лет попирал принципы демократии и верховенства закона».

В этой связи кабмин Грузии подчеркнул, что прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и ФРГ «подрывает представление о приверженности европейской бюрократии идее правового государства».

До этого Тбилиси потребовал от Киева передачи официальных лиц, которые занимают высокопоставленные посты на Украине и при этом обвиняются в Грузии в совершении преступлений.

Ранее Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги.