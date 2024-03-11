Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги

Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями властей Украины, направленных против грузинского народа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского кабинета министров.

В тексте документа говорится, что в течение двух лет Грузия выражала солидарность украинскому государству и народу, «а также осуждала военную агрессию России», в том числе присоединившись к более 600 решениям разных платформ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В грузинском кабмине отметили, что на этом фоне вызывает сожаление и озабоченность решения официального Киева, которые грубо противоречат дружбе между украинским и грузинским народами.

Правительство Грузии напомнило, что недавно в составе делегации Украины находился заочно осужденный на родине по ряду уголовных дел бывший грузинский министр юстиции Зураб Адеишвили, который проводил встречи на высоком уровне в ФРГ и Бельгии. Кроме того, 1 марта 2022 года Киев отозвал из Тбилиси своего посла из-за отказа Грузии присоединяться к антироссийским санкциям и посылать добровольцев на Украину.

Тбилиси обвиняет Киев также в том, что из-за необъективного представления о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, 3 июля 2023 года украинские власти выдворили грузинского посла.

Кроме того, Грузия выразила озабоченность в связи с тем, что помимо советника генпрокуратуры Украины Адеишвили, экс-заместитель главы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, в отношении которого также возбуждено уголовное дело на родине, сейчас занимает пост заместителя главы службы контрразведки Украины.

Ранее президент Грузии оценила возможность помилования Саакашвили.