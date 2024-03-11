Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги

Грузия выразила озабоченность Украине за шаги, направленные против своего народа

close
100%
Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global look Press

Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями властей Украины, направленных против грузинского народа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского кабинета министров.

В тексте документа говорится, что в течение двух лет Грузия выражала солидарность украинскому государству и народу, «а также осуждала военную агрессию России», в том числе присоединившись к более 600 решениям разных платформ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В грузинском кабмине отметили, что на этом фоне вызывает сожаление и озабоченность решения официального Киева, которые грубо противоречат дружбе между украинским и грузинским народами.

Правительство Грузии напомнило, что недавно в составе делегации Украины находился заочно осужденный на родине по ряду уголовных дел бывший грузинский министр юстиции Зураб Адеишвили, который проводил встречи на высоком уровне в ФРГ и Бельгии. Кроме того, 1 марта 2022 года Киев отозвал из Тбилиси своего посла из-за отказа Грузии присоединяться к антироссийским санкциям и посылать добровольцев на Украину.

Тбилиси обвиняет Киев также в том, что из-за необъективного представления о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, 3 июля 2023 года украинские власти выдворили грузинского посла.

Кроме того, Грузия выразила озабоченность в связи с тем, что помимо советника генпрокуратуры Украины Адеишвили, экс-заместитель главы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, в отношении которого также возбуждено уголовное дело на родине, сейчас занимает пост заместителя главы службы контрразведки Украины.

Ранее президент Грузии оценила возможность помилования Саакашвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами