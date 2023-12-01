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Нацбанк Украины снимает все ограничения по продаже наличной валюты

Нацбанк Украины снимает для населения все ограничения по продаже наличной валюты

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Wikimedia Commons

С 1 декабря Национальный банк Украины (НБУ) отменяет все ограничения на продажу наличной валюты населению банками и небанковскими учреждениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте регулятора.

Это изменение будет способствовать минимизации разницы между курсами наличной и безналичной валюты, стабилизации курсовых ожиданий и укреплению устойчивости валютного рынка.

Кроме того, НБУ расширяет перечень услуг, которые можно оплатить трансграничными переводами. Среди них — оплата лечения для участников боевых действий и услуг, необходимых для обучения студентов за рубежом.

Экспортно-кредитное агентство также получит возможность производить переводы за границу для компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями. Эта мера направлена на обеспечение безопасности судоходства, стабильности морских перевозок и устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины.

НБУ спрогнозировал снижение иностранной помощи в ближайшие два года, но улучшил макропрогноз на 2023 год и в третий раз с лета снизил учетную ставку.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины Николай Азаров назвал свою страну банкротом.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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