Владимира Путина на президентских выборах готовы поддержать более 80% россиян. Электоральный расчет опубликовал Фонд общественного мнения (ФОМ).

«Расчет учитывает распределение ответов на ряд вопросов о политических предпочтениях и электоральных намерениях избирателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФОМ провел последний опрос перед президентскими выборами в России. Согласно результатам опроса, Путина готовы поддержать 80,8% респондентов. На втором месте находится Николай Харитонов от КПРФ с 5,7% поддержки. Третье место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР, он набрал 5,6%. Последним в списке стоит Владислав Даванков от партии «Новые люди». Его готовы поддержать 4,6%.

Явка, согласно результатам опроса, могла бы составить 69,8%.

Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. Последнее исследование провели 4-6 марта 2024 года, в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. В опросе приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что российские власти воспринимают русофобскую риторику США как провокацию, которая направлена на раскачивание ситуации в стране в преддверии выборов президента.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.