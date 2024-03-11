Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФОМ: Владимира Путина на выборах готовы поддержать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%

ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80% опрошенных россиян

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владимира Путина на президентских выборах готовы поддержать более 80% россиян. Электоральный расчет опубликовал Фонд общественного мнения (ФОМ).

«Расчет учитывает распределение ответов на ряд вопросов о политических предпочтениях и электоральных намерениях избирателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФОМ провел последний опрос перед президентскими выборами в России. Согласно результатам опроса, Путина готовы поддержать 80,8% респондентов. На втором месте находится Николай Харитонов от КПРФ с 5,7% поддержки. Третье место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР, он набрал 5,6%. Последним в списке стоит Владислав Даванков от партии «Новые люди». Его готовы поддержать 4,6%.

Явка, согласно результатам опроса, могла бы составить 69,8%.

Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. Последнее исследование провели 4-6 марта 2024 года, в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. В опросе приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что российские власти воспринимают русофобскую риторику США как провокацию, которая направлена на раскачивание ситуации в стране в преддверии выборов президента.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами