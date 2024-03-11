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Украина начала переговоры с Западом об открытии неба

«РБК Украина»: Киев ведет переговоры с ЕС и США о возобновлении перелетов

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РИА «Новости»

Украинские власти ведут переговоры с Соединенными Штатами и Евросоюзом о восстановлении авиасообщения. Об этом в интервью «РБК Украина» заявил глава министерства инфраструктуры страны Александр Кубраков.

По словам министра, Киев также консультируется с Израилем, чтобы выяснить, как организовать перелеты в условиях ведения боевых действий.

«Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов», — объяснил Кубраков.

Он отметил, что некоторые авиакомпании Европы уже согласились возобновить работу с Украиной, но не стал их называть. Кроме того, Кубраков рассказал, что в данный момент Киев рассматривает возможность открытия национальной авиакомпании.

Напомним, в июле 2023 года спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что гражданские полеты не будут возобновлять до окончания вооруженного конфликта. Он объяснил, что системы ПВО не могут защитить всю территорию страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Вскоре после этого Киев закрыл украинское воздушное пространство.

Ранее на Украине заявили о готовности киевского аэропорта Борисполь работать в условиях военного положения.

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