В Китае приняли закон о расширении полномочий Коммунистической партии

Всекитайское собрание народных представителей приняло закон, предусматривающий предоставление Коммунистической партии КНР большего контроля над кабинетом министров Китая, Государственным советом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Китай принял закон, предоставляющий Коммунистической партии больший контроль над кабинетом министров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что закон был принят 2883 голосами делегатов при восьми голосах «против» и девяти воздержавшихся в день закрытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

До этого сообщалось, что более 100 тысяч китайских чиновников попались на нарушении моральных норм, описанных в «Правилах из восьми пунктов» — кодексе поведения социалистических строителей с учетом местной специфики.

Ранее гостелеканал в Китае показал расследование о коррупции в стране.