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Грузия потребовала от Украины передать обвиняемых на родине чиновников

Тбилиси потребовал от Киева передать чиновников, которых обвиняют на родине

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РИА «Новости»

Тбилиси потребовал от Киева передачи официальных лиц, которые занимают высокопоставленные посты на Украине и при этом обвиняются в Грузии в совершении преступлений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского кабмина.

«Для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти», — сообщается в заявлении.

В грузинском кабмине подчеркнули, что «особую тревогу» вызывает присутствие Зураба Адеишвили на должности советника генерального прокурора Украины и Георгия Лорткипанидзе на должности заместителя главы Службы контрразведки Украины. Отмечается, что первый осужден на родине за незаконную конфискацию винного завода, захват телекомпании «Иберия» и похищении грузинского политического деятеля Кобы Давиташвили. Второй обвиняется в Грузии, среди прочего, в «незаконном пересечении границы по делу о помощи (экс-президенту Грузии. – прим. ред.) Михаилу Саакашвили».

Кабмин отметил, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой выдать указанных лиц, однако «украинские власти не проявили должного уважения к грузинскому государству».

До этого правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями властей Украины, направленными против грузинского народа.

Ранее в Грузии заявили о риске вовлечения страны в военный конфликт с Россией.

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