Глава правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По словам Гарибашвили, выступившего перед журналистами после встречи со сторонниками правящей партии в городе Зугдиди, несмотря на сохранение стабильности, мира и экономического развития страны, риски, существовавшие в 2022 и 2023 годах в связи с безопасностью и вовлечением Грузии в войну и открытием «второго фронта», никуда не исчезли.

Экс-премьер подчеркнул, что победа «Грузинской мечты» на предстоящих осенью парламентских выборах является единственным альтернативным решением по сохранению мира, стабильности и развития Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что введение виз для граждан России станет конфронтационным шагом.

Грузинский президент, в отличие от правительства страны, до этого неоднократно выступала за введение дополнительных ограничений для россиян.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, что страна не является «губернией Запада».