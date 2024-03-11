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В США рассказали о потенциале ВСУ после освобождения Россией Авдеевки

NYP: ВСУ не смогут защищать позиции после освобождения ВС РФ Авдеевки

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Alex Babenko/AP

Вооруженные силу Украины (ВСУ) испытывает серьезные трудности в рамках отступления после освобождения российскими войсками Авдеевки, Киев не смог надлежащим образом подготовить линию обороны западнее города. Об этом пишет New York Post.

«Территориальные продвижения (ВС РФ. — Прим. ред.) отражают обеспокоенность украинских войск по поводу того, насколько Киев был готов к защите региона после вывода войск из Авдеевки в прошлом месяце», — говорится в сообщении издания.

До этого журналист Лукас Лейрос выразил мнение, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «унизительным поражением».

По мнению Лейроса, украинские войска не извлекли уроков из своих прошлых ошибок на фронте. В своем материале обозреватель приводит данные, которые ему сообщил высокопоставленный украинский военнослужащий. Согласно им, контрнаступление ВСУ планируется уже в 2024 году. Его главной целью называется предотвращение дальнейшего территориального продвижения ВС России.

Ранее в Совфеде заявили, что США сворачивают свой «проект Украина».

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