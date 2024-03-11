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МИД РФ объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Захарова: Украину не позвали в НАТО, так как в альянсе хотят часть ее территорий

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Petrov Sergey/Global Look Press

Украину не позвали в Организацию Североатлантического договора (НАТО), так как среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Украину не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязано было бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать», — сказала Захарова.

11 марта крымский политический эксперт Денис Батурин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО планом военно-политического блока по взятию под собственный контроль Балтийского моря.

До этого бывший специальный посланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри заявил, что военные Вооруженных сил Украины борются и погибают за ценности Соединенных Штатов.

Ранее в МИД РФ высказались об отправке военных НАТО на Украину.

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