Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден за сутки заработал $10 млн на предвыборную кампанию

Избирательный штаб Байдена получил $10 млн за 24 часа после речи в конгрессе

close
100%
Andrew Harnik/AP

Избирательный штаб президента США Джо Байдена получил в качестве пожертвования 10 миллионов долларов от сторонников спустя сутки после выступления в конгрессе со своим ежегодным посланием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что средства были собраны в течение 24 часов, что является рекордом по сбору такой суммы. После чего в предвыборном штабе отметили, что экс-президент США Дональд Трамп испытывает неудачи со сбором средств.

«Мы выражаем соболезнования другому парню и его неудачной кампании. Оказывается, нападки на права женщин, снижение налогов для богатых и атака на американскую демократию — это не совсем выигрышный посыл», — сказала руководитель предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес о Трампе.

До этого Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года. Этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года — 30 сентября.

Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.

Ранее США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами