Байден за сутки заработал $10 млн на предвыборную кампанию

Избирательный штаб президента США Джо Байдена получил в качестве пожертвования 10 миллионов долларов от сторонников спустя сутки после выступления в конгрессе со своим ежегодным посланием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что средства были собраны в течение 24 часов, что является рекордом по сбору такой суммы. После чего в предвыборном штабе отметили, что экс-президент США Дональд Трамп испытывает неудачи со сбором средств.

«Мы выражаем соболезнования другому парню и его неудачной кампании. Оказывается, нападки на права женщин, снижение налогов для богатых и атака на американскую демократию — это не совсем выигрышный посыл», — сказала руководитель предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес о Трампе.

До этого Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года. Этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года — 30 сентября.

Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.

Ранее США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие.