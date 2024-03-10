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Джон Керри заявил, что украинские военные погибают за ценности США

Керри: бойцы ВСУ погибают за ценности США, но не получают помощь от Вашингтона 

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Alina Smutko/Reuters

Бывший специальный посланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри заявил в интервью телеканалу MSNBC, что военные Вооруженных сил Украины борются и погибают за американские ценности.

«Я так расстроен и зол из-за того, что молодые военные в овраге на Украине, борющиеся за эти принципы и не имеющие достаточного количества боеприпасов, не способны сделать то, что им нужно сделать сегодня. Каждый американец должен быть возмущен мыслью о том, что мы способствуем этому кризису. И, возможно, это приведет к гибели того человека, который готов бороться за наши ценности и не получит от нас необходимой поддержки», — сказал Керри.

На этой неделе американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть НАТО, если войска альянса войдут на территорию Украины.

До этого президент России Владимир Путин сказал, что США используют Украину как «таран» против России и Союзного государства с Республикой Беларусь.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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