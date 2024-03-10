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Джон Керри может вернуться на госслужбу

Джон Керри допустил, что вернется на госслужбу после перерыва

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Dimitar Dilkoff/Pool via Reuters

Джон Керри допустил в эфире телеканала MSNBC, что он вернется на государственную службу после того, как покинул пост представителя президента США по вопросам климата.

«С божьей помощью, если я буду чувствовать себя здоровым и полным энергии», — сказал этот ветеран американской дипломатии в ответ на вопрос журналиста о том, вернется ли он снова на госслужбу.

Также он заявил о желании провести время со своей семьей.

В марте газета The Hill, ссылаясь на пресс-секретаря Керри, писала, что он должен покинуть свою должность 6 марта.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден собирается назначить представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является советником главы государства по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики.

До этого сообщалось, что Керри покинет свой пост зимой 2024 года, чтобы помогать в предвыборной кампании Байдена.

Ранее в США заявили, что Байден в любом случае потерпит поражение на президентских выборах.

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