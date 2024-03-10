Байден сообщил, что может посетить Израиль

Президент США Джо Байден допустил, что может посетить Израиль для выступления в Кнессете. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

«Да, однако я не хотел бы обсуждать этот вопрос», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о возможности визита в еврейское государство и выступления перед израильскими депутатами.

Ранее Джо Байден в обращении к конгрессу «О положении нации» потребовал от Израиля обеспечить широкий доступ гуманитарной помощи в сектора Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет права манипулировать поставками гуманитарной помощи в сектор Газа, используя ее «как разменную монету».

В феврале американский президент заявлял, что Израилю не следует проводить операцию в Рафахе на юге сектора Газа без плана обеспечения безопасности мирных палестинцев.

До этого телеканал NBC сообщал, что Байден считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «препятствием» для перехода Израиля к следующей фазе военной операции в секторе Газа с целью минимизировать потери среди гражданского населения анклава.

Ранее Нетаньяху сообщил о намерении Израиля сохранить постоянный контроль над Газой.