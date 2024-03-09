Отставной американский полковник призвал США нормализовать отношения с Россией

Американский полковник в отставке Дэниэл Дэвис призвал США нормализовать отношения с РФ. С такими заявлениями он выступил на своем YouTube-канале, комментируя обращение президента США Джо Байдена к конгресса.

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, Байден толкает США к ядерному конфликту с РФ, что представляет собой полное безумие. При этом он отметил, что очередной транш помощи не приведет к победе Украины в конфликте с РФ, и заявил, что не понимает настойчивости Белого дома по вопросу предоставления нового многомиллиардного пакета Киеву.

До этого Байден начал свое обращение с заявлений по Украине.

Байден заявил, что Вашингтон поможет Киеву одержать победу над Россией, и подчеркнул, что Запад не планирует отступать от поддержки Украины и намерен твердо продемонстрировать это президенту России Владимиру Путину. При этом он пообещал согражданам, что американские солдаты не будут воевать в зоне СВО.

По словам Байдена, Украина не ждет от США отправки войск на помощь, но ждет финансовую помощь и поставки снарядов, и те, кто блокирует отправку этой помощи Украине, желают, чтобы США отказались от глобального лидерства.

Ранее Байден пригрозил последствиями для Европы и мира из-за отказа США поддержать Украину.