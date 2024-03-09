Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отставной американский полковник призвал США нормализовать отношения с Россией

Полковник Дэвис призвал США нормализовать отношения с РФ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Американский полковник в отставке Дэниэл Дэвис призвал США нормализовать отношения с РФ. С такими заявлениями он выступил на своем YouTube-канале, комментируя обращение президента США Джо Байдена к конгресса.

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, Байден толкает США к ядерному конфликту с РФ, что представляет собой полное безумие. При этом он отметил, что очередной транш помощи не приведет к победе Украины в конфликте с РФ, и заявил, что не понимает настойчивости Белого дома по вопросу предоставления нового многомиллиардного пакета Киеву.

До этого Байден начал свое обращение с заявлений по Украине.

Байден заявил, что Вашингтон поможет Киеву одержать победу над Россией, и подчеркнул, что Запад не планирует отступать от поддержки Украины и намерен твердо продемонстрировать это президенту России Владимиру Путину. При этом он пообещал согражданам, что американские солдаты не будут воевать в зоне СВО.

По словам Байдена, Украина не ждет от США отправки войск на помощь, но ждет финансовую помощь и поставки снарядов, и те, кто блокирует отправку этой помощи Украине, желают, чтобы США отказались от глобального лидерства.

Ранее Байден пригрозил последствиями для Европы и мира из-за отказа США поддержать Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами