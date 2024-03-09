МИД Абхазии прокомментировал предупреждения ФРГ о теракте в республике

МИД Абхазии назвал опубликованное на сайте МИД ФРГ предупреждение о риске теракта в республике давлением и попыткой изоляции страны. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале абхазского ведомства.

Сообщается, что за последнее время МИД Абхазии «аккумулировал достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляций, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP».

«В ответ на требования прозрачности мы видим попытки активизации политики агрессивной изоляции Республики Абхазия», — прокомментировали в ведомстве публикацию немецкого МИДа.

В абхазском МИДе подчеркнули, что ФРГ является спонсором Фонда Бергхофа, с которым до сих пор сотрудничает часть граждан республики, и призвали НПО Абхазии немедленно разорвать все связи с этой организацией.

17 февраля МИД РФ назвал посещение Абхазии опасным для россиянок из-за освобождения насильника.

Ранее МИД Абхазии объявил регионального руководителя USAID на Кавказе персоной нон грата.