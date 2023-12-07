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В Абхазии объявили регионального руководителя USAID на Кавказе персоной нон грата

МИД Абхазии объявил регионального руководителя USAID на Кавказе персоной нон грата

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Руководитель министерства иностранных дел Абхазии Знал Ардзинба заявил, что глава Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе Джон Пеннел был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

По словам Ардзинбы, также в республике была запрещена реализация проектов, которые направлены на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.

До этого в МИД Абхазии заявили, что грузинские участники Женевских дискуссий вновь отказались обсуждать инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье.

Заявление сделано после проведения очередного раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве 5-6 декабря. В мероприятии приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при участии ООН, ЕС и ОБСЕ. Делегацию Абхазии возглавил замглавы МИД Ираклий Тужба.

В ходе дискуссии абхазская сторона акцентировала внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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