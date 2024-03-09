В Китае считают ситуацию с безопасностью нестабильной

Официальный представитель оборонного ведомства Китая У Цянь заявил, что ситуация в сфере безопасности КНР является неопределенной. Таким образом он высказался о планах Пекина увеличить затраты на оборону в 2024 году на 7,2%, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной», — подчеркнул Цянь, обратив внимание на усложняющуюся геополитическую ситуацию в мире. По его словам, «мир далек от великой гармонии».

До этого председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы координировать подготовку к военным конфликтам на море, защищать морские границы и интересы страны.

Ранее в США рассказали о новом оружии для войны с Россией и Китаем.