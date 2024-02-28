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В США рассказали о новом оружии для войны с Россией и Китаем

National Interest: США представили оружие будущего для войны с Россией и Китаем

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Jonathan Drake/Reuters

Вооруженные силы США готовятся внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты и роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к следующей большой войне. Об этом пишет The National Interest.

«Армия США проходит значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны, уделяя особое внимание крупномасштабным сражениям с применением обычных вооружений против таких грозных противников, как Китай и Россия», — говорится в тексте.

Речь идет о танке M10 Booker, БМП ХМ30 и роботизированной машине Robotic Combat Vehicle.

Легкий танк M10 Booker используется для поддержки пехоты и прокладывания ей пути, оснащен 105-мм орудием, 12,7-мм пулеметом, а также пулеметом легкого калибра 7,62 мм. Танк весит 40 тонн и способен развивать скорость до 72 км.

БМП ХМ30 должна заменить устаревающие M2 Bradley, а роботизированные машины необходимы для сопровождения пилотируемой техники и сбора разведывательной информации, пишет NI.

До этого National Interest писало, что американские танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, «сильно переоценены».

Ранее американские военные раскрыли данные о российских войсках.

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