Американский обозреватель заявил об ограниченности поддержки Украины странами Запада

Страны НАТО не вступят в прямой военный конфликт с Россией, а военная и политическая поддержка Украины имеет четкие пределы. Такое мнение выразил обозреватель Дэниел Депетрис на страницах журнала American Conservative.

По мнению Депетриса, в реальности успех Украины не столь важен для стран Запада, а ограничивающим фактором в этом вопросе служит потенциальная возможность конфликта США и Европы с Россией — крупнейшей в мире державой, обладающей ядерным оружием.

«Вашингтон и Брюссель обращались с Украиной, как с хомяком в колесе. Пряник членства в НАТО болтается перед Киевом, казалось бы, в поле зрения, но на самом деле вне досягаемости. Вместо того, чтобы быть честным с Украиной — у Запада нет никакого желания ввязываться в войну с Россией от имени Украины — он предпочитает поддерживать надежды Украины с помощью комбинации риторической гимнастики, рукопожатия и демонстрации добродетели», — пишет Депетрис.

По его мнению, два года конфликта показали, что поддержка и НАТО в целом, и членов альянса по отдельности имеет четкие границы: Украине до сего времени отказывают в поставках дальнобойного вооружения, способного бить по территории России, или ставят ограничения на его использование. А дискуссии о возможности отправки войск альянса на территорию Украины лишь демонстрируют неготовность к этому.

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, маловероятно, что оно захочет сделать это завтра. Путин это знает. Закрытие открытых дверей НАТО гарантирует, что Украина сделает то же самое», — резюмирует Депетрис.

9 марта в Британии высказались против поддержки мирной инициативы по Украине.

В тот же день Польша призвала Запад «творчески продумать» конфликт с Россией.

Ранее в США рассказали о новых трудностях согласования помощи для Украины.