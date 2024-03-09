ФРГ присоединится к инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа через морской коридор

Германия присоединится к инициативе по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через выбранный Европейским союзом (ЕС) морской коридор. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что германское правительство также рассматривает оказание гумпомощи палестинскому анклаву по воздуху, что предполагает ее сброс с самолетов военно-воздушных сил.

По данным Der Spiegel, власти ФРГ уже несколько недель ведут переговоры по этой теме с партнерами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Обсуждение ведется на Кипре, официальный Берлин на переговорах представляет спецпредставитель кабмина по вопросам оказания гумпомощи на Ближнем Востоке Дайке Потцель.

7 марта президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объявил о создании временного порта на территории сектора Газа для поставок гумпомощи по морю. На следующий день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский союза, США, Кипр и ОАЭ договорились об открытии морского коридора. Ожидается, что маршрут будет доступен 10 марта.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.