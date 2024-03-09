Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФРГ присоединится к инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа через морской коридор

Spiegel: Германия вместе с другими странами доставит по морю гумпомощь Газе

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Германия присоединится к инициативе по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через выбранный Европейским союзом (ЕС) морской коридор. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что германское правительство также рассматривает оказание гумпомощи палестинскому анклаву по воздуху, что предполагает ее сброс с самолетов военно-воздушных сил.

По данным Der Spiegel, власти ФРГ уже несколько недель ведут переговоры по этой теме с партнерами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Обсуждение ведется на Кипре, официальный Берлин на переговорах представляет спецпредставитель кабмина по вопросам оказания гумпомощи на Ближнем Востоке Дайке Потцель.

7 марта президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объявил о создании временного порта на территории сектора Газа для поставок гумпомощи по морю. На следующий день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский союза, США, Кипр и ОАЭ договорились об открытии морского коридора. Ожидается, что маршрут будет доступен 10 марта.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами