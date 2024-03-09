Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти ФРГ должны выделять по миллиарду евро в год в течение десяти лет на защиту жителей страны от «конфликтов», в первую очередь, на строительство бункеров. Об этом он сообщил в интервью Funke.

«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по €1 млрд», — подчеркнул он, отметив необходимость строительства бункеров.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не поставляет крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет быть воюющей стороной. Министр подчеркнул, что Taurus пока не поставлены, поскольку существует основная линия, которую Германия не преступит.

При этом сербское издание «Политика» утверждало, что власти Германии открыто ведут приготовления к войне с РФ. Издание отмечало, что немцы могут пойти на существенное обострение конфликта с целью «спасти» украинский режим от падения. Обострением на поле боя послужит отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Ранее в США рассказали об акте войны между Германией и РФ.