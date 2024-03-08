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В США рассказали об акте войны между Германией и РФ

Экс-разведчик США Риттер: атака на Крымский мост стала бы актом войны против РФ

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший американский разведчик, комментируя утечку данных с обсуждением немецкими высокопоставленными офицерами планы ударов по Крымскому мосту, заявил, что такой шаг может ознаменовать собой прямой акт войны против России. С таким мнением он выступил в интервью РИА Новости.

«Они (немецкие военные. – Прим. ред.) говорят о нанесении удара по нему с использованием ракет Taurus. Это просто акт войны Германии против России», — подчеркнул Риттер.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что факт утечки разговора германских военных, предметом которого стали сценарии удара по Крымскому мосту, не осложнит отношения с партнерами.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.

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