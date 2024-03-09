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Зампоспреда РФ при ООН заявил, что ЕС добивается прямого столкновения РФ и НАТО

Зампоспреда при ООН Полянский: ЕС добивается прямого столкновения РФ и НАТО

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что перспектива краха Вооруженных сил Украины может означать, что европейские политики будут добиваться прямого сталкивания России и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Подобная перспектива (поражение ВСУ), судя по всему, вызывает у ряда безответственных европейских политиков желание добиваться эскалации украинского конфликта, выведения его на новый уровень уже не опосредованного, а прямого столкновения России и НАТО», — сказал Полянский.

До этого Полянский сообщил, что миссия России запросила проведения Совета безопасности ООН по Украине 22 марта. Российский дипломат высмеял изменение риторики Североатлантического альянса, представителя которого ранее заявляли, что Украина должна вступить в НАТО, так как это якобы защитит Киев от России. Вслед за этим риторика изменилась, и теперь НАТО заявляет, что Украина не должна проиграть, так как Россия якобы после этого нападет на страны НАТО.

Полянский отметил, что в этих заявлениях нет ни здравого смысла, ни последовательности.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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