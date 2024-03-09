Байден ответил на призыв Трампа участвовать в дебатах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пойдет на дебаты в зависимости от поведения его предшественника и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Байдена.

«Это зависит от его поведения», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, где базируются самолеты высших должностных лиц Соединенных Штатов.

Прямо на призыв Трампа участвовать в дебатах Байден, таким образом, не ответил.

Трамп и Байден являются бесспорными лидерами праймериз — внутрипартийных выборов в большинстве штатов. Трамп, после поражения Никки Хейли, представляет республиканцев, а Байден — демократов.

До этого в четверг, 7 марта, стало известно, что Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты.

Байден отклонил предложение, однако заметил, что на месте Трампа он «тоже хотел бы подискутировать со мной».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в рамках поездки в США встретится с экс-президентом страны Дональдом Трампом, действующего лидера Штатов он «проигнорирует».