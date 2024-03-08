Стало известно о желании Швейцарии и КНР пригласить Россию на саммит по Украине

Швейцария и КНР настаивают на участии России в саммите по Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Предполагается, что встреча пройдет в Швейцарии, однако дата еще не определена.

В частности, как отмечается в статье, во время европейского турне спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй говорил о важности участия России в саммите.

Ли Хуэй, как пишет SCMP, сделал акцент на двух предварительных условиях России для начала переговоров: прекращение поставок оружия Киеву и отмена указа о ведении переговоров с Российской Федерацией, пока на посту президента находится Владимир Путин.

Вместе с тем в Евросоюзе, по информации South China Morning Post, предложение пригласить Россию назвали неудачным. Высокопоставленный чиновник в одной из стран ЕС указал, что перед этим «ей необходимо вывести войска с Украины».

В конце января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на втором глобальном «саммите мира» Украина готова рассмотреть возможность приглашения представителей России.

Ранее Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина.