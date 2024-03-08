В Британии раскритиковали речь Байдена в конгрессе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем послании конгрессу «О положении страны» агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме», — сказал он.

8 марта экс-президент США Дональд Трамп, комментируя ежегодное обращение Байдена к конгрессу, заявил, что Байден является марионеткой главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В этот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что выступление Байдена перед конгрессом с ежегодным посланием не содержит признаков работы над ошибками, оно предназначено для внутреннего пользования.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла обращение американского президента «мезозойским постмодерном».

Ранее журналист Такер Карлсон назвал «бредом сумасшедшего» слова Байдена.