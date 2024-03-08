Премьер ЦАР вылетел в Россию с дружеским визитом

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом. Об этом заявили в посольстве РФ в Банги, сообщает ТАСС.

«8 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию с дружественным визитом», – говорится в сообщении диппредставительства. Там отметили, что визит будет краткосрочным.

Как предполагается, премьер ЦАР посетит Москву и Санкт-Петербург, в ходе визита он обсудит с представителями кабмина сотрудничество в энергетике и образовании.

В феврале президент Центральноафриканской Республики, председатель правящего в стране «Движения объединенных сердец» Фостен-Арканж Туадера побывал в Москве, где принял участие в форуме «Единой России», который проходил 15–17 февраля. Участниками мероприятия стали представители стран АСЕАН, гости из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразила атаку боевиков из Судана.