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Пресс-секретарь МИД Украины покинул свой пост

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что покинул свой пост

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Shutterstock

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это была моя последняя неделя в качестве пресс-секретаря МИД Украины. 3,5 года, большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он.

Он поблагодарил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за возможность совместной работы.

7 марта министерство иностранных дел Украины сообщило, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании. О планах отправить Залужного послом в Британию сообщалось неоднократно. Однако источники сообщали, что на подобное предложение, поступившее от Зеленского в феврале, экс-главком ВСУ ответил отказом.

Позднее дипломатический источник в Соединенном Королевстве сообщил, что в Британии начался процесс утверждения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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