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Глава Гагаузии прибыла в Кишинев после встречи с Путиным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после поездки в Россию

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул могла прибыла в аэропорт Кишинева. Об этом сообщает Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

Как сообщает TV6, cобравшиеся в аэропорту встретили Гуцул аплодисментами. Гуцул отметила высокий уровень организации мероприятий на фестивале в Сочи, который она посетила, и подчеркнула необходимость поддерживать дружественные связи со всеми, включая Россию.

«Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — отметила она.

До этого стало известно, что Гуцул могла прилететь в Кишинев на самолете из Стамбула. Перед этим полиция заблокировала въезд в аэропорт Кишинева, людям пришлось идти пешком. Стражи порядка не объяснили, в связи с чем приняты такие меры.

Накануне молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул сразу после возвращения из России. По его данным, Гуцул собираются задержать прямо в аэропорту.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.

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