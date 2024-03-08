В Молдавии опровергли связь прилета Гуцул с присутствием полиции в аэропорту Кишинева

Большое количество сотрудников полиции в Аэропорту Кишинева не имеет никакого отношения к приезду главы Гагаузии Евгении Гуцул из России. Об этом заявил шеф Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну, сообщает «Sputnik Молдова».

По его словам, прибытию башкана (главы) Гагаузии не следует придавать слишком большое значение. Чернэуцяну также отметил, что сотрудники правоохранительных органов всегда присутствуют в аэропорту.

До этого сообщалось, что полиция заблокировала въезд в аэропорт Кишинева, из-за чего людям пришлось идти пешком. Правоохранители не объяснили, почему приняты такие меры.

Накануне молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти его страны хотят арестовать главу Гагаузии Евгении Гуцул сразу после возвращения из РФ. По его информации, Гуцул собираются задержать прямо в аэропорту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Молдавии Майя Санду сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул.

Ранее глава Гагаузии прокомментировала обвинения прокуратуры Молдавии против нее.