Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о вине действующего главы Белого дома Джо Байдена в начале спецоперации на Украине. Боевые действия стали возможными из-за неуважения российского президента Владимира Путина к своему американскому коллеге, написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Никогда бы этого не случилось при администрации Трампа, и за четыре года этого так и не произошло!», – говорится в сообщении. Своим мнением экс-глава Соединенных Штатов поделился комментируя ежегодное обращение Байдена к Конгрессу.

Так, в рамках своей речи президент США, кроме прочего, призвал представить ему на подпись проект закона о помощи Украине. Обращаясь к президенту России Путину, Байден заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в украинском конфликте.

Байден также заявил, что США продолжат добиваться освобождения американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, осужденных в РФ за шпионаж.

Ранее Медведев прокомментировал слова Байдена, сравнившего себя с Рузвельтом.