Зеленский прибыл в Турцию

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с целью переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

До этого сообщалось, что Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу, 8 марта, намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, поэтому необходимо инициировать диалог о мире.

Ранее на Украине раскритиковали Зеленского за то, что он не поздравил женщин с 8 Марта.