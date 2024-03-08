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Зеленский прибыл в Турцию

Anadolu: Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с целью переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

До этого сообщалось, что Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу, 8 марта, намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, поэтому необходимо инициировать диалог о мире.

Ранее на Украине раскритиковали Зеленского за то, что он не поздравил женщин с 8 Марта.

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