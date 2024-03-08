На Украине раскритиковали Зеленского за то, что он не поздравил женщин с 8 Марта

Украинский лидер Владимир Зеленский на 8 Марта опубликовал пост на странице с Telegram с благодарностью украинским женщинам, при этом он не упомянул сам праздник. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский на 8 марта выпустил пост с благодарностью украинским женщинам, не упоминая самого праздника. Из фото, опубликованных президентом, следует, что благодарит он лишь тех женщин, которые воюют, занимаются спасательными работами или пострадали от обстрелов», — отмечает украинское издание.

До этого сообщалось, что Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева.

Кроме того, политолог Сергей Михеев отмечал, что команда Владимира Зеленского в условиях отмены выборов на Украине скоро станет нелегитимной.

Ранее в США рассказали о разногласиях с Украиной из-за стратегии Зеленского.