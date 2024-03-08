На Украину прибыл еврокомиссар по торговле

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в Киев прибыл заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис», — написал он.

Депутат не уточнил, с кем еврокомиссар намерен провести переговоры и по каким вопросам.

В январе Домбровскис заявлял, что Еврокомиссия (ЕК) представит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда.

Однако в марте комитет Европейского парламента по торговле поддержал предложение Еврокомиссии продлить режим свободной торговли с Украиной сроком еще на год.

Ранее Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС.