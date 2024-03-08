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В США рассказали о разногласиях с Украиной из-за стратегии Зеленского

NYT: после битвы за Авдеевку в США разочаровались в стратегии Зеленского

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный союз между Соединенными Штатами и Украиной спустя два года после начала боевых действий «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.

В публикации отмечается, что Пентагон был разочарован военной стратегией, которую выбрал президент Украины Владимир Зеленский. Американская сторона советовала ему сконцентрировать силы на одной большой битве за раз. Зеленский предпочел сражаться за города, которые, по мнению Вашингтона, «не имеют стратегической ценности».

В качестве примера издание приводит бои за Авдеевку. Американские чиновники рассказали, что после взятия города российской стороной не был проведен стратегический вывод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого, в Вашингтоне разочаровались политическим руководством Украины, особенно Зеленским, рассказали источники.

До этого стало известно, что командование ВСУ допустило крупные ошибки при планировании обороны на ключевом участке фронта — в районе Авдеевки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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