Британский эксперт Александр Меркурис назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчаянной, поскольку украинская армия не может сохранить западное вооружение и технику. Такое мнение он выразил в своем канале на You Tube.

«Ситуация на линии соприкосновения становится отчаянной, украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — подчеркнул эксперт, обратив особое внимание на то, что западная техника уничтожается ВС РФ на поле боя.

До этого сообщалось, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо сконцентрироваться на одной большой битве. Вместо этого ВСУ тратят силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, «не имеют стратегической ценности».

Последний пример — битва за Авдеевку, которую ВС РФ взяли в феврале. Официальные лица США считают, что Украина защищала этот небольшой город слишком долго и слишком высокой ценой.

Ранее военный эксперт заявил о желании США втянуть РФ в войну европейского масштаба.