Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком

МИД КНР: спецпредставитель Китая Ли Хуэй обсудил в Киеве украинский кризис

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился в Киеве с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками. Об этом сообщили в МИД КНР, передает ТАСС.

По информации ведомства, Ли Хуэй прибыл в Киев 7 марта. Там спецпредставитель КНР провел с украинскими официальными лицами «откровенный и дружественный разговор о китайско-украинских отношениях и об украинском кризисе».

По данным МИД Китая, в настоящее время Ли Хуэй завершил визит на Украину и покинул Киев.

В конце февраля стало известно о планах спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона посетить Россию, Украину и некоторые страны Европы в марте. Представитель китайского МИД Мао Нин заявляла, что цель визита Ли Хуэя в указанные страны — помощь в политическом урегулировании украинского конфликта.

Газета South China Morning Post (SCMP) писала, что в ходе своего европейского турне дипломат будет оценивать возможность для Пекина выступить посредником между РФ и Украиной.

Ранее в КНР заявили о готовности содействовать переговорам между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами