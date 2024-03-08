Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился в Киеве с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками. Об этом сообщили в МИД КНР, передает ТАСС.

По информации ведомства, Ли Хуэй прибыл в Киев 7 марта. Там спецпредставитель КНР провел с украинскими официальными лицами «откровенный и дружественный разговор о китайско-украинских отношениях и об украинском кризисе».

По данным МИД Китая, в настоящее время Ли Хуэй завершил визит на Украину и покинул Киев.

В конце февраля стало известно о планах спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона посетить Россию, Украину и некоторые страны Европы в марте. Представитель китайского МИД Мао Нин заявляла, что цель визита Ли Хуэя в указанные страны — помощь в политическом урегулировании украинского конфликта.

Газета South China Morning Post (SCMP) писала, что в ходе своего европейского турне дипломат будет оценивать возможность для Пекина выступить посредником между РФ и Украиной.

Ранее в КНР заявили о готовности содействовать переговорам между Россией и Украиной.