Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии не считают отправку Taurus Киеву эскалацией конфликта

Глава МИД Британии Кэмерон: отправка Taurus Киеву не приведет к эскалации

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Британии заявил, что отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus не может привести к эскалации конфликта. С таким мнением он выступил на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции, его слова приводит Politico.

«Если вы даете украинцам дальнобойную артиллерию или дальний огонь, это эскалация. Нет, это не так… Я думаю, причина этого ясна: если то, что вы делаете, помогает стране защитить себя от незаконной и совершенно неоправданной агрессии, то не должно быть ничего, что могло бы помешать вам помочь этой стране дать отпор и вернуть свою территорию», — сказал Кэмерон.

До этого сообщалось, что фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе снова вынесет на голосование в бундестаге резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В свою очередь бывший американский разведчик, комментируя утечку данных с обсуждением немецкими высокопоставленными офицерами планы ударов по Крымскому мосту, заявил, что такой шаг может ознаменовать собой прямой акт войны против России.

Ранее в Госдуму внесли проект обращения к ФРГ из-за утечки беседы немецких офицеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами