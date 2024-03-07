В Госдуму внесли проект обращения к ФРГ из-за утечки беседы немецких офицеров

Государственная дума РФ рассмотрит проект обращения к немецкому парламенту в связи с участием Германии в преступлениях украинских властей против мирного населения и атаках на гражданские объекты. Об этом сообщил российский депутат Леонид Слуцкий, слова которого передает ТАСС.

«Проект обращения к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта», — рассказал законодатель, общаясь с журналистами.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении появилась аудиозапись с беседой высокопоставленных немецких офицеров. Впоследствии журналист опубликовала фрагмент разговора, участники которого обсуждали план удара по Крымскому мосту и поставки крылатых ракет Taurus на Украину.

В связи с произошедшим посол Берлина в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в российское министерство иностранных дел. Как рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова, во время встречи зарубежный дипломат не ставил под сомнение подлинность обнародованной аудиозаписи.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Германию передать стране ракеты Taurus, несмотря на утечку записи с беседой немецких офицеров.