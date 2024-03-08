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Посольство США ответило на признание в РФ нежелательными американских НКО

Посольство США прокомментировало признание нежелательными трех НКО в РФ

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Посольство США в Москве прокомментировало признание нежелательными в РФ трех американских НКО, заявив, что Госдеп с помощью таких организаций предоставляет гражданам России «возможность знакомиться» с Соединенными Штатами. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Более 70 лет Государственный департамент предоставляет гражданам России — как и гражданам других стран мира — возможность посещать, изучать и знакомиться с нашей страной. Эти программы также предоставляют американцам возможность познакомиться с культурой России», — сообщили в посольстве.

До этого американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел РФ, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными трех американских некоммерческих организаций.

Речь шла об организациях «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». Как пояснили в МИД РФ, эти НКО действуют при поддержке посольства США в России и осуществляют проекты антироссийской направленности.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.

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