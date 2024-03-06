Стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции

Отказ от нейтрального статуса и вступление в НАТО обернется для Швеции ростом расходов, зависимостью от США и угрозами в сфере собственной безопасности. Об этом пишет директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг для издания Global Times.

По его словам, вступление Стокгольма в Североатлантический альянс означает «подчинение и потерю суверенитета» с большей лояльностью в сторону Вашингтона и Брюсселя, чем интересов Швеции.

«В кратчайшие сроки шведское правительство подписало двустороннее соглашение с США о размещении не менее чем 17 военных баз. Учитывая детали, Швеция передала все права и контроль американцам, которые будут действовать под юрисдикцией США, а не Швеции», — пишет автор.

Это также снижает безопасность страны, поскольку Швеция станет «районом ближнего боя НАТО» в случае конфликта с Россией. Оберг отмечает, что у Москвы «У России не было причин нападать на нейтральную, мирную Швецию, но член НАТО, который удвоил свой военный бюджет и разместил у себя 17 баз США, — это, конечно, совсем другая история».

Кроме того, милитаризация Швеции будет «стоить шведским налогоплательщикам огромных дополнительных сумм», говорится в тексте.

«В общем, более высокая цена за больший риск и меньшую безопасность», — констатирует автор.

26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, а накануне глава венгерского государства Тамаш Шуйок подписал соответствующий документ. Таким образом, Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, которая ратифицировала вступление в НАТО Швеции.

Ранее в Швеции заявили о необходимости противодействия трем «авторитарным странам».