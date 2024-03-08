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На Украине потратят миллионы на блокирование российских СМИ

В девяти регионах Украины собираются блокировать теле- и радиосигналы из России

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Телеграм-канал «РИА Новости»

В девяти регионах Украины собираются блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии при помощи технических средств. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

На эти цели украинское правительство собирается выделить 152 млн гривен (более 360 млн рублей) из резервного фонда государственного бюджета для того, чтобы развернуть систему блокировки российского и белорусского телевещания.

«Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории РФ, Беларуси и непризнанного Приднестровья», — сообщает издание.

Отмечается, что систему развернут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях — все эти регионы граничат либо с Белоруссией, либо с Россией и Приднестровьем.

До этого yа Украине решили, что запретить Telegram невозможно.

Накануне участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова, посчитали, что работа Telegram должна быть запрещена в стране, они также решили искать способы для этого.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.

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