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В Гагаузии рассказали о связях Молдавии с Россией

Глава Гагаузии Гуцул: большинство граждан Молдавии не хотят прерывать связи с РФ

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что большинство граждан Молдавии выступают за то, чтобы не прерывать связи с Российской Федерацией. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По ее словам, большинство граждан Молдавии «выходят за то, чтобы не прерывать связи с Россией».

До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ в своем Telegram-канале прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и «ее приспешников».
Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

В четверг, 7 марта, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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