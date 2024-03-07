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Трамп заявил, что в окружении Байдена находятся фашисты и коммунисты

Трамп заявил, что Байдена окружают фашисты и коммунисты, его «пора уволить»

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что нынешнего главу государства Джо Байдена окружают фашисты и коммунисты, и добавил, что пора уволить главу Белого дома.

«Вы теряете много денег, потому что эти люди не знают, чем они занимаются. Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты. Нашей страной управляют люди, подобных которым мы никогда не видели прежде», — говорится в публикации.

Пост политика опубликован перед ежегодным выступлением президента, посвященного положению дел в государстве, которое запланировано на вечер четверга.

До этого сообщалось, что в преддверии послания Байдена к конгрессу вокруг здания Капитолия возводят забор. Отмечается, что Байден в ходе предстоящего обращения анонсирует миссию по созданию порта в Газе, для доставки дополнительных гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что Трамп будет вести критику обращения Байдена к конгрессу в прямом эфире.

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