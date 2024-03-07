Во Франции призвали свергнуть «марионетку НАТО» Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Он уточнил, что президент Франции своими недавними высказываниями подтвердил, что у него нет границ и красных линий в войне с Россией.

«Невозможно представить, что <…> эта безумная марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут!» — написал Филиппо.

Политик не исключил, что существует вероятность отправки французских сухопутных войск или даже предоставление ядерного оружия в распоряжение ЕС.

Лидер французской партии «Патриоты» призвал всех французов «отреагировать ради мира», отметив, что сейчас «очень серьезное время».

В четверг, 7 марта, Макрон заявил, что в поддержке Украины у него нет лимитов и «никаких красных линий». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Франции.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.