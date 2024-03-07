В МИД РФ рассказали о порядке участия иноагентов в выборах президента

Граждане РФ, которые были внесены в реестр иностранных агентов и в данный момент проживают за границей, смогут проголосовать на президентских выборах на общих основаниях. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что на выборах не предусмотрены какие-либо ограничения для граждан с особым статусом. В том числе это касается лиц, признанных иностранными агентами.

«Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт», — уточнил Аскальдович.

Выборы президента РФ запланированы на 15–17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны зарегистрировала четырех кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина и депутата Государственной думы Леонила Слуцкого. Кроме того, в электоральном процессе примут участие член нижней палаты российского парламента Николай Харитонов и заместитель председателя ГД РФ Владислав Даванков.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян планируют проголосовать на выборах президента.