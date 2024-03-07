Председатель КНР призвал ВС готовиться к военным конфликтам на море

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы координировать подготовку к военным конфликтам на море, защищать морские границы и интересы страны. Об этом он заявил на ежегодном заседании парламента Китая, передает Reuters.

Сообщается, что, по словам главы КНР, стране необходимо создать систему защиты киберпространства и улучшить способность поддерживать национальную сетевую безопасность.

«Си Цзиньпин призывает готовиться к военным конфликтам на море», — говорится в сообщении издания.

В сентябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу во время поездки в Пхеньян предложил провести совместные военно-морские учения РФ с Северной Кореей и Китаем.

Кроме того, официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган сообщал, что действия США на околоземной орбите способствуют милитаризации космоса и превращения его в поле боя.

Ранее в США рассказали о новом оружии для войны с Россией и Китаем.