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Председатель КНР призвал ВС готовиться к военным конфликтам на море

Reuters: Си Цзиньпин призвал армию готовиться к военным конфликтам на море

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы координировать подготовку к военным конфликтам на море, защищать морские границы и интересы страны. Об этом он заявил на ежегодном заседании парламента Китая, передает Reuters.

Сообщается, что, по словам главы КНР, стране необходимо создать систему защиты киберпространства и улучшить способность поддерживать национальную сетевую безопасность.

«Си Цзиньпин призывает готовиться к военным конфликтам на море», — говорится в сообщении издания.

В сентябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу во время поездки в Пхеньян предложил провести совместные военно-морские учения РФ с Северной Кореей и Китаем.

Кроме того, официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган сообщал, что действия США на околоземной орбите способствуют милитаризации космоса и превращения его в поле боя.

Ранее в США рассказали о новом оружии для войны с Россией и Китаем.

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