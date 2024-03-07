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В США утверждают, что РФ нужно сократить выбросы ради «дружбы» с Западом

Джон Керри: РФ нужно сократить выбросы, чтобы к ней хорошо относились

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Dimitar Dilkoff/Pool via Reuters

Экс-госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник президента США по климату заявил, что России необходимо сокращать выбросы в атмосферу, чтобы Запад к ней «лучше относился». С таким утверждением Керри выступил на брифинге в Вашингтоне, его слова приводит Fox News.

«Если бы Россия хотела продемонстрировать добросовестность, она могла бы выйти и объявить, какими будут их сокращения (выбросов в атмосферу. – Прим. ред.), и приложить больше усилий для сокращения выбросов сейчас… Может быть, это позволит людям лучше относиться к тому, что Россия делает на данный момент», — утверждает Керри.

До этого сообщалось, что Керри покинет свой пост этой зимой, чтобы помогать в предвыборной кампании главы государства Джо Байдена.

В конце февраля первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что целью создания Климатического совета БРИКС является формирование механизма сотрудничества стран альянса в области климата, зеленой экономики и устойчивого развития на наднациональном уровне.

По его мнению, для объединения усилий странам альянса необходимо создать единый орган, который станет центром выработки совместных решений и реализации проектов. Он подчеркнул, что такой площадкой может стать Климатический совет стран БРИКС.

Ранее в Сбере назвали города локомотивами экономического и устойчивого развития.

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