В Сбере назвали города локомотивами экономического и устойчивого развития

Ускорение процессов урбанизации, проработка мер по адаптации городов к изменениям климата и внедрение зеленых технологий являются основными трендами устойчивого развития городов. Об этом панельной дискуссии «ESG-трансформация. Мегаполис как пространство устойчивого развития» конгресса Urban ESG «Городская повестка устойчивого развития» заявила старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова.

При этом она назвала города локомотивами экономического и устойчивого развития. По ее словам, они имеют главное значении в улучшении жизни и благосостояния людей.

Кроме того, Завьялова считает необходимым делать их более устойчивыми с точки зрения экологии и адаптации к потенциальным изменениям климата. При этом важным она считает внимание к распространению необходимой инфраструктуры в городах, обеспечению доступности услуг для горожан, а также отвечать на увеличивающийся спрос на жилье.

«Для этого необходимо разрабатывать и внедрять различные стандарты, направленные на повышение качества жизни и окружающей среды», — сказала Завьялова.

Старший вице-президент по ESG Сбера считает необходимым разработку и внедрение новых мер поддержки бизнеса. По ее мнению, это поможет в создании в будущем новых ниш и экономических возможностей

Кроме того, Завьялова подчеркнула, что развитие больших и малых городов должно включать фактор улучшения качества жизни во всех сферах одновременно. По ее словам, подобный подход уже используется во многих городах мира. Она подчеркнула, что процессы, связанные с повесткой устойчивого развития и достижением углеродной нейтральности, уже происходят и в России.

Также старший вице-президент по ESG Сбера рассказала, что банк вместе с профильными ведомствами участвует в разработке методологий и стратегических документов устойчивого развития строительной отрасли, поскольку она также имеет важную роль в достижении целей по сокращению выбросов.